Quinté + : la dernière minute du Prix de la Musique

publié le 29/05/2018 à 06:36

Seize chevaux s'élanceront au départ du Prix de la Fête de la Musique à l'hippodrome de Strasbourg ce mardi 29 mai, à 13h47. L'épreuve de trot se déroulera sur 3.000 mètres. Découvrez les favoris de Bernard Glass :



Le 3 : Insider

cote entre 4 et 5/1. Il fait un quasi sans faute cette année. Sur sa lancée...

Le 8 : Attentionadventure

cote entre 6 et 7/1. Ma dernière minute. Il est régulier, bien engagé et j’aime bien son cavalier Mickaël Berto.

Le 7 : King Neonantais

cote entre 8 et 9/1. Il y a une course de référence. Insider avait terminé 2ème, lui 3ème.



Le 4 : Rosny

cote entre 11 et 12/1. Le 6ème de la même épreuve.



Le 9 : Alacovia

cote entre 12 et 13/1. Elle tourne autour du pot, mais pour une place.



Le 16 : Vaudou des Ongrais

cote entre 14 et 15/1. Attention, un petit poids qui peut se révéler.



Le 12 : Vincento

cote entre 16 et 17/1. 9ème de la fameuse épreuve. On s’attendait à mieux.



Le 2 : Dagobert Duke

cote entre 13 et 15/1. Il prend de l’âge et est difficile à saisir.

La dernière minute

Le 8, Attentionadventure, cote entre 6 et 7/1. Ma dernière minute. Il est régulier, bien engagé et j’aime bien son cavalier Mickaël Berto.