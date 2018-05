Quinté + : la dernière minute du prix de la Forêt de Fontainebleau

publié le 30/05/2018 à 07:05

Les chevaux s'élanceront au départ du Prix de la Forêt de Fontainebleau à l'hippodrome de Fontainebleau ce mercredi 30 mai, à 13h47. L'épreuve de trot se déroulera sur 1.200 mètres. Découvrez les favoris de Bernard Glass :



Le 12 : Orangefield

cote entre 6 et 7/1.

Il est régulier et tourne autour du pot. Espérons.

Le 10 ; Creach Light

cote entre 21 et 22/1.

Un outsider valable, je crois, sur certaines perfs.

Le 6 : Scala Regia

cote entre 11 et 12/1.

Elle est raccourcie et débute sur ce tracé de vitesse. Affaire d’impression.



Le 1 : George the Prince

cote entre 8 et 9/1.

La dernière minute. Il tourne lui aussi autour du pot.



Le 14 : Des Années Folles

cote entre 11 et 13/1.

Une bonne chance théorique mais je trouve qu’elle court beaucoup trop.



Le 3 : Soho Starlight

cote entre 10 et 12/1.

Il ne peut que courir en progrès.



Le 4 : Eskimo Point

cote entre 15 et 16/1.

Il a un poids plus avantageux. Méfiance.



Le 9 : Naab

cote entre 10 et 12/1.

On en parle en bien. À voir.

La dernière minute

