Quinté + : la dernière minute du Prix de la Beauvoisinière

publié le 05/01/2018 à 06:34

15 chevaux seront, à 13h47, au départ du quinté de ce vendredi 5 janvier à l’hippodrome de Deauville pour le Prix de la Beauvoisinière. La course se déroule sur une distance de 2.500 mètres. Le montant de la tirelire est de un million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le 7 : Dagobert Duke

Cote entre 8 et 9/1. Il est confirmé dans cette catégorie et est associé à Grégory Benoist.

Le 11 : Mr Gallivanter

Cote entre 10 et 11/1. Il apprécie le tracé mais a tiré le 13 à l'extérieur. À son jockey de jouer.

Le 2 : Spirit's Revench

Cote entre 10 et 12/1. Il est brave mais s'élance à l'extérieur lui aussi.



Le 5 : Edington

Cote entre 6 et 7/1. Son entourage est très confiant.



Le 4 : Federico

Cote entre 19 et 22/1. Un coup de poker.



Le 12 : La Milva

Cote entre 13 et 15/1. Ma dernière minute. Elle m'a déçue en automne mais avait gagné l'an passé à la même époque. Son poids est à nouveau correct.



Le 14 : Phèdre

Cote entre 10 et 11/1. Elle va encore terminer fort mais à quelle place ?



Le 6 : Ice Ken

Cote entre 12 et 15/1. Il débute dans les catégories et sur l'hippodrome avec un poids élevé. Mais il paraît sérieux. Il peut donc surprendre.

Le bon favori

