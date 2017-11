Quinté + : la dernière minute du Prix de l'Élevage

publié le 07/11/2017 à 06:26

Huit chevaux seront à 13 h 47 à Saint-Cloud pour le Prix de l'Élevage. La course se déroule sur une distance de 2 500 mètres. Attention, le 2, Notte d'Oro, est non partant. Une course recherchée pour les juments avec quelques concurrentes attrayantes avant le coup.





Le 3 : BHAGEERATHI

Cote entre 6 et 7/1. Elle a enfin remporté son quinté et a été pénalisée de 4 kg. Mais arrivée à maturité, je pense qu'elle peut encore bien faire ici.

Le 10 : VASY SAKHEE

Cote entre 8 et 9/1. Elle a de l'expérience et un poids intéressant.





Le 12 : SWERTIA

Cote entre 9 et 10/1. Ma dernière minute. Elle aurait dû courir le quinté annulé et son entourage était alors confiant. Le lot me parait plus faible.





Le 7 : PAUL'S SAGA

Cote entre 12 et 14/1. Elle a un mauvais numéro de corde mais est en bonne forme.



Le 14 : ZOUK

Cote entre 8 et 10/1. Sa dernière course est bonne. À suivre.



Le 5 : BUBBLE RANI

Cote entre 7 et 8/1. Une Freddy Head/Jérôme Moutard très sérieuse.



Le 6 : WALLIS

Cote entre 16 et 17/1. Elle court rapproché mais mérite un certain crédit.



Le 15 : FORTUNE DE MER

Cote entre 14 et 15/1. Elle est supplémentée. Affaire d'impression.



