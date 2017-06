et La rédaction numérique de RTL

publié le 24/06/2017 à 08:59

16 chevaux seront au départ du quinté du jour, à 15h15, à l'hippodrome de Compiègne. Les coureurs s'élanceront pour une distance de 2.000 mètres. Le montant de la tirelire est d'un million d'euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 3, Skaters Waltz

Le 4, Isacc

Le 1, Vilaro

Le 5, Show Me

Le 9, Point Blank

Le 15, Just Win

Le 14, Sea Of Knowledge

Le 12, Tikiouine

La dernière minute

Le numéro 14, Sea Of Knowledge, cote entre 15 et 16/1. Ma timide dernière minute. Elle est irrégulière mais toujours à l'arrivée avec Cheminaud, qui lui est associé.