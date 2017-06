Quinté + : la dernière minute du Prix de Diane Longines

publié le 18/06/2017 à 08:35

La course du dimanche 18 juin a lieu à l’hippodrome de Chantilly. Le montant de cette tirelire exceptionnelle est de 10 millions d’euros. Le départ du Prix de Diane Longines sera donné à 16h05. Quelque 16 partantes sont en lice, sur une distance de 2.100 mètres. Il s'agit du championnat des pouliches. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 1, Shutter Speed

Cote entre 5 et 6/1. Elle est invaincue en trois courses et a notamment dominé la lauréate des Oaks. Cette Britannique pilotée par Dettori est très estimée. On va voir...

Le 11, Rhododendron

Cote entre 5 et 6/1. Une Irlandaise déjà très expérimentée puisqu'à l'arrivée des quatre groupes 1 qu'elle a disputée. C'est Ryan Moore et une bonne chance de victoire.



Le 15, Terrakova

Cote entre 6 et 7/1. Pour moi la meilleure française et ma dernière minute pour Freddy Head qui fêtera ses 70 ans lundi. Elle aussi est invaincue et tous les feux sont au vert.



Le 6, Kitesurf

Cote entre 11 et 13/1. C'est ouvert derrière ce trio. Là c'est une Fabre en progrès. Méfiance...



Le 7, On The Moon Again

Cote entre 12 et 14/1. La Rouget/Soumillon de service. Elle peut surprendre à ce niveau.



Le 16, Sister Charlie

Cote entre 15 et 16/1. Elle a remporté à la lutte une des préparatoires mais ne peut être vue que pour une place ici.



Le 5, Senga

Cote entre 16 et 17/1. Elle n'a qu'une contre performance dans la Poule d'Essai et débute sur la distance. Cela dit Pasquier est loin d'être négatif.



Le 3, Monroe Bay

Cote entre 20 et 22/1. J'ai hésité avec Vue Fantastique le 10. Une affaire d'impression mais je ne suis pas certain de moi.

La dernière minute

Trois concurrentes paraissent au dessus du lot mais il reste de nombreuses possibilités pour disputer l'arrivée du quinté. Outre la favorite Shutter Speed, l'irlandaise Rhododendron est la plus titrée du lot et de loin. La jeune pousse française Terrakova, numéro 15, est la dernière minute, plus par coup de cœur que d'une façon spéculative car elle sera jouée.