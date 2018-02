Quinté + : la dernière minute du Prix de Château-Gontier

publié le 13/02/2018 à 08:39

18 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Prix de Château-Gontier, mardi 13 février à l'hippodrome de Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.100 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :

Le N°4, RODIN (ITY)

Le N°1, ANDIAMO DE MONCHEL

Le N°16, SAY THAT AGAIN

Le N°3, AS DES JACQUETS

Le N°12, M.T.JOINVILLE

Le N°8, PANORAMIC

Le N°13, SURICATO JET

Le N°9, SYLVESTER AMERICA

La dernière minute

Le N°13, SURICATO JET. Cote entre 13 et 15/1, ma dernière minute. Un abonnement qui met du temps à se concrétiser mais il a des excuses à chaque fois. Je le rachète.