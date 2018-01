Quinté + : la dernière minute du Prix de Cannes

publié le 17/01/2018 à 06:26

Les 16 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Prix de Cannes ce mercredi 17 janvier à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer. La course se déroule sur une distance de 1.500 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 8, Namasjar

Cote entre 5 et 6/1. Elle reste sur deux succès mais a depuis changé d'écurie et elle découvre Cagnes. Cela dit, son poids est correct et c'est une chance.

Le 11, Chéries Amours

Cote entre 6 et 8/1. Elle aussi parait bien engagée au poids et c'est Guyon.

Le 4, Kenartic

Cote entre 10 et 11/1. Ma dernière minute. Il fait une semi-rentrée mais est régulier. Cela dit, attention car il a le plus mauvais numéro à l'extérieur.



Le 1, Princess Djeyna

Cote entre 6 et 8/1. Elle est chuchotée mais quand même chargée selon moi.



Le 5, Nuée Ardente

Cote entre 16 et 17/1. Une écurie toujours difficile à saisir. Affaire d'impression.



Le 6, Andalouse Eria

Cote entre 23 et 25/1. Un gros outsider mais il y en aura à l'arrivée. À voir.



Le 3, Highest Rockeur

Cote entre 13 et 15/1. Il est irrégulier mais cela me ferait plaisir pour son entourage.



Le 2, Grey Magic

Cote entre 10 et 11/1. Il est compétitif pour une place, rien à dire. Comme d'autres...

