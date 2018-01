publié le 06/01/2018 à 08:16

18 chevaux seront, à 15h15, au départ du quinté de ce samedi 6 janvier à l’hippodrome de Vincennes pour le Prix de Breteuil. La course se déroule sur une distance de 2.100 mètres. Le montant de la tirelire est de un million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 2 : Un cher ami

cote entre 5 et 6/1. Il est en forme et possède les meilleures références sur le parcours.

Le 6 : Univers de l'Aube

cote entre 7 et 8/1. Lui est le mieux engagé et c'est le team Raffin. Méfiance.

Le 7 : Vertiginous

cote entre 10 et 11/1. Ce n'est pas top en ce moment mais cette fois il est mené par Goop. Cela peut l'aider.



Le 1 : Ulysse Maria

cote entre 13 et 15/1. Il est meilleur en province mais a un bon chrono sur courte distance.



Le 3 : Very First

cote entre 10 et 12/1. On peut le racheter car il est cette fois déferré.



Le 10 : Agi de Crennes

cote entre 12 et 14/1. Il est irrégulier et mal engagé mais a déjà bien fait contre meilleurs. Affaire d'impression.



Le 5 : Allegro Nonantais

cote entre 9 et 10/1. Dommage qu'il soit ferré. Mais une 5ème place est toujours possible.

La dernière minute

Le 14, Agora du Goutier, cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Elle court rapproché mais c'est Nivard.