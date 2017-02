Quinté + : la dernière minute du Prix de Bercy

publié le 14/02/2017 à 06:32

La course du lundi 14 février 2017 a lieu à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix de Bercy sera donné à 13h47. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.850 mètres.



Le 9, Be Unlimited

Le 2, Bikini

Le 17, Bleu Ciel

Le 8, Bolide du Guet

Le 10, Boléro du Levant

Le 1, Baby Haufor

Le 7, Biscuit

Le 16, Black Vauceen

La dernière minute

Le 10, Boléro du Levant

Il ne compte que de bonnes sorties cet hiver. Il s'agissait certes de sorties au trot monté, mais elles ont eu le mérite d'endurcir ce trotteur de qualité. Associé à Éric Raffin, il mérite le plus large crédit, pour une place, voire même un exploit.