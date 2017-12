Quinté + : la dernière minute du Prix de Bar-le-Duc

publié le 30/12/2017 à 08:14

- Le 15, Alfas Da Vinci

- Le 6, A Nice boy

- Le 13, Call Me Keeper

- Le 7, Aufor De Mire

- Le 8, Arthuro Boy

- Le 5, Arius Du Bouet

- Le 1, Shark Attack

- Le 4, Ungaro D'Eva

La dernière minute

Le 6, A Nice Boy, cote entre 8 et 10/1. Ca y est ! Il est cette fois déferré des 4 pieds en s'élançant en tête . La dernière minute évidemment . Cela sent la course visée