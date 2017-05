Quinté + : la dernière minute du Prix Danseur

publié le 07/05/2017 à 08:53

La course du dimanche 7 mai a lieu à l’hippodrome de Chantilly. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du Prix Danseur sera donné à 15h15. 16 partants sont en lice, sur une distance de 3.100 mètres. Les pronostics de Dominique Cordier :



Le 7, Le Pin

Le 8, Bunook

Le 3, Eagle Eyes

Le 1, Landjunge

Le 11, Combat des Trente

Le 6, Sea Mist

Le 10, Rock Of Herin

Le 12, Dagobert Duke

Le bon favoris

Le numéro 8, Bunook. C'est l'un des plus âgé de la course, du haut de ses huit ans. Il a fait une très bonne course de rentrée, et il reste sur un échec radical sur un quinté à Saint-Cloud sur une distance similaire. Il a cependant toujours eu beaucoup de réussit sur la piste en fibre synthétique de Chantilly.