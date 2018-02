Quinté + : la dernière minute du Prix d’Antibes du 17 février 2018

publié le 17/02/2018 à 12:01

16 partants s’élanceront, à 15h15, au départ du prix d’Antibes, samedi 17 février à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer. La course se déroule sur une distance de 2.400 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 5, Dark Dream

Cote entre 4 et 5/1. Il vient de remporter la course de référence et doit bien faire de nouveau malgré sa pénalité au poids.

Le 7, Alacovia

Cote entre 8 et 10/1. Elle a sans doute pris la température la dernière fois. Elle devrait donc mieux courir.

Le 1, Solmina

Cote entre 15 et 16/1. Elle est certes chargée mais régulière. Une affaire d’impression.



Le 3, Skaters Waltz

Cote entre 10 et 12/1. Cristian Demuro et la PSF sont ses atouts. Il est dans sa catégorie.



Le 9, Tres Solid

Cote entre 9 et 10/1. Une chance logique mais plus pour une place.



Le 8, Mister Smart

Cote entre 10 et 11/1. Son entourage est confiant. Méfiance.



Le 15, Quiet Zain

Cote entre 14 et 15/1. Ma dernière minute. Il a un petit poids. Ce cheval allant peut aller loin.



Le 13, Fair Trade

Cote entre 23 et 24/1. Un coup de poker. Son jockey a une belle réussite sur la piste.

