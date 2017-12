Quinté + : la dernière minute du Prix d'Amboise

publié le 22/12/2017 à 06:34

18 chevaux sont au départ du Prix d'Amboise ce vendredi 22 décembre à l'hippodrome de Vincennes. Le départ est prévu vers 13h47, sur une distance de 2.700 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 10 : Bora Bora Jiel

Cote entre 7 et 8/1. Elle vient de prouver qu'elle a la pointure de ce lot en restant sage puisqu'elle a été distancée à la fin. Ce sera peut-être tout ou rien.

Le 12 : Babylone Seven

Cote entre 5 et 6/1. Fautive l'avant-dernière fois, elle a été sage ensuite et sur cette dernière tentative c'est une priorité.

Le 4 : Romi Mms

cote entre 13 et 15/1. Sa catégorie. Une possibilité logique.



Le 9 : Easytowin

Cote entre 10 et 12/1. La dernière minute. Elle répète toutes ses courses et a du mérite puisque entre elles, elle retourne aux Pays-Bas où elle est entraînée. Si elle n'est pas fatiguée, elle a sa chance.



Le 18 : Trinity Zet

Cote entre 9 et 10/1. Un bon engagement et Raffin au sulky. Méfiance.



Le 16 : Valeur Ges

Cote entre 15 et 16/1. Elle vient de surprendre en province. J'en attends une confirmation à Paris.



Le 13 : Baraka de Bougy

Cote entre 9 et 10/1. Elle est régulière et c'est Nivard.



Le 7 : Baileyse

Cote entre 21 et 23/1. Un gros outsider qui peut profiter d'une défaillance des favorites.

