Quinté + : la dernière minute du Prix Casino Barriere de Deauville

publié le 27/08/2017 à 08:42

17 pouliches partantes seront, à partir de 15h17, au départ du quinté de ce dimanche 27 août à l’hippodrome de Deauville pour le Prix Casino Barriere. La course se déroule sur une distance de 2.000 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass:





Le 3 : Dee Blere

Cote entre 7 et 8/1. Elle vient de bien faire dans une épreuve mieux composée. Si elle répète, elle peut gagner.

Le 6 : Hollivia

Cote entre 9 et 10/1. Elle se remet d'une blessure et sa dernière perf est bonne. Cela ferait plaisir à son jockey de bien faire car sa femme s'appelle Olivia ! Ma dernière minute.



Le 7 : Scarlett Lady

Cote entre 10 et 12/1. J'ai senti son entourage confiant mais c'était avant le numéro à la corde, le 17. A voir.



Le 5 : Kuhaila

Cote entre 11 et 12/1. Elle a quelques titres et est sur sa distance.



Le 1 : Winfola



Cote entre 11 et 12/1. À part sa dernière contre-performance, il est à créditer de bonnes tentatives sur cette distance. Il est bien placé. Ma dernière minute...



Le 10 : Lady Sidney

Cote entre 12 et 14/1. Elle aussi reste sur un succès mais elle monte de catégorie, je crois.



Le 13 : Money Royale

Cote entre 15 et 16/1. Un petit poids intéressant



Le 2 : Prestissima

Cote entre 14 et 16/1. On peut s'en méfier car elle a un profil intéressant;

La dernière minute

Le 1 : Winfola

Cote entre 11 et 12/1. À part sa dernière contre-performance, il est à créditer de bonnes tentatives sur cette distance. Il est bien placé. Ma dernière minute...