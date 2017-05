Quinté + : la dernière minute du Prix Bettina

publié le 05/05/2017 à 06:48

La course du vendredi 5 mai a lieu à l’hippodrome de Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du Prix Bettina sera donné à 20h15. 17 partants sont en lice pour cette course de trot, sur une distance de 2.100 mètres. Les pronostics de Claude Piersanti :



Le 4, Alkalizer Am

Le 3, Seattle Bi

Le 7, Gross Weight

Le 13, Roberta Zack

Le 17, Schubert

Le 16, Quarter Of An Hour

Le 8, Primula Brazza'

Le 10, Sunrise Dancer

La dernière minute

Le numéro 7, Gross Weight. Entraîné depuis cet hiver par Thierry Duvaldestin, le suédois retrouve avec de légitimes ambitions Vincennes et un parcours sur lequel il a déjà trotté un 1’11’’4.