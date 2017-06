Quinté + : la dernière minute du prix Bertrand Deloison

et La rédaction numérique de RTL

publié le 25/06/2017 à 09:06

14 chevaux seront au départ du quinté du jour, à 15h40, à l'hippodrome de Vincennes. Les coureurs s'élanceront pour une distance de 2.850 mètres. Le montant de la tirelire est d'un million d'euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 5, Uza Josselyn

Le 11, Afghan Barbes

Le 13, Violine Mourtotaise

Le 4, Opitergium

Le 7, Glen Ord Superb

Le 1, Un Cher ami

Le 8, Best Buissonay

Le 12, Rossella Ross

La dernière minute

Le numéro 11, Afghan Barbes, cote entre 3 et 5/1. Un rouleau compresseur qui ne compte qu'une défaite cette année et encore il a terminé second. Une autre priorité. La dernière minute.