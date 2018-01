Quinté + : la dernière minute du Prix Auguste de Castelbajac

publié le 16/01/2018 à 07:06

Les 17 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Prix Auguste de Castelbajac ce mardi 16 janvier à l’hippodrome de Pau. La course se déroule sur une distance de 4.000 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 3, London Whale

Cote entre 5 et 6/1. Il a de l'expérience à ce niveau et vient de se mettre en jambes sur ce tracé. Bonne chance d'autant que c'est un Cherel.

Le 2, Bagdad Café

Cote entre 16 et 18/1. Un outsider, certes, mais assez régulier. Cela dit, il est chargé quand même.

Le 11, Balkan du Pecos

Cote entre 8 et 10/1. La dernière minute. Il dépend du tandem Nicolle/Gueguen et me parait bien engagé.



Le 1, Speed Fire

Cote entre 13 et 15/1. Le gros poids, certes, mais qui excelle sur cette piste de Pau et est piloté par la Cravache d'Or.



Le 7, Go For de Houelle

Cote entre 11 et 13/1. Du pour et du contre. Mais il est perfectible dans la spécialité.



Le 9, Dompérignon du Lys

Cote entre 9 et 10/1. On en parle en bien. Attention.



Le 5, Argentier

Cote entre 7 et 8/1. Il sera très joué et vient d'être malheureux. Mais j'ai du mal avec lui.



Le 13, Surely Try

Cote entre 17 et 18/1. Pour une bonne place. Il a des atouts.

