Quinté + : la dernière minute du Prix Allianz - Olivier Ournac

publié le 02/02/2018 à 06:27

16 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Prix Allianz - Olivier Ournac ce vendredi 2 février à l'hippodrome de Pau. La course se déroule sur une distance de 4.000 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 1 : Speed Fire

cote entre 4 et 5/1. 2ème de la fameuse course, il retrouve son lauréat dans de meilleures conditions de poids. C’est donc mon favori.

Le 2 : Argentier

cote entre 4 et 5/1. Le vainqueur de la course de référence. Il l’a bien fait. À reprendre.



Le 7 : Go For de Houelle

cote entre 5 et 7/1. Le 3ème de cette course. Il finissait bien.



Le 8 : Sir Nonantais

cote entre 10 et 12/1. Le 4ème. Encore une chance logique.



Le 4 : Bagdad Café

cote entre 12 et 13/1. Ma dernière minute. Il a chuté la dernière fois alors qu’il se rapprochait bien. À reprendre je crois.



Le 9 : Capucine du Chenet

cote entre 16 et 17/1. Je m’en méfie un peu car Thomas Beaurain a choisi de la piloter.



Le 10 : Wealth des Mottes

cote entre 10 et 12/1. Un Nicolle qui débute contre ces adversaires. On peut faire attention.



Le 6 : London Whale

cote entre 16 et 17/1. Lui a déçu dans la course de référence. À voir.

La dernière minute

Le 4, Bagdad Café, cote entre 12 et 13/1. Ma dernière minute. Il a chuté la dernière fois alors qu’il se rapprochait bien. À reprendre je crois.