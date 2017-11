Quinté + : la dernière minute du Handicap d'Angers

publié le 15/11/2017 à 06:50

16 chevaux seront à 13h47 à Angers pour le Handicap d'Angers. La course se déroule sur une distance de 1.600 mètres. Un petit prix de série au galop avec des concurrents moyens. Le montant de la tirelire est d'un million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 5 : Arvios

Cote entre 5 et 6/1.

Il vient de décevoir après avoir bien fait. À reprendre avec Soumillon.



Le 1 : Dylan Dancing



Cote entre 10 et 12/1.

Il est chargé mais en forme. Affaire d'impression.



Le 10 : Arcadia



Cote entre 10 et 12/1.

Stéphane Wattel conseille de la racheter et il sait de quoi il parle.



Le 4 : Beama



Cote entre 7 et 8/1.

Elle est difficile à saisir mais le lot est à sa portée.



Le 8 : C D'argent



Cote entre 12 et 13/1.

Un bon outsider je crois.



Le 2 : Alberobello



Cote entre 20 et 22/1.

Il peut étonner avec Pasquier.



Le 2 : Gaetano Donizetti



Cote entre 13 et 15/1.

Il a, lui, déjà bien fait sur la piste.



Le 13 : Moonwalk Step



Cote entre 16 et 17/1.

Pour une petite place, comme d'autres.

La dernière minute

Le 10 : Arcadia





Cote entre 10 et 12/1.

Elle tourne autour du pot dans cette catégorie. Bien placée et surtout bien entraînée, sans être une évidence, c'est une chance.