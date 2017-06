Quinté + : la dernière minute du Grand Prix Synergie

publié le 13/06/2017 à 06:25

La course du mardi 13 juin a lieu à l’hippodrome de Nantes. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Grand Prix Synergie sera donné à 13h47 à Nantes. Quelque 16 partants sont en lice, sur une distance de 1.600 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 12 : Good Deal

Cote entre 6 et 7/1. Il vient d'être malheureux, son jockey n'ayant pas été inspiré à Chantilly. Il a cette fois un cavalier qui connait la piste et j'en attends beaucoup.

Le 5 : Flag Fen

Cote entre 10 et 12/1. Il a été supplémenté pour courir et doit donc bien faire. Mais il ne connait pas la piste.



Le 3 : Eternal Army

Cote entre 8 et 10/1. Ma dernière minute. Il vient de gagner et son écurie est en forme. De plus, il est maniable.



Le 10 : Eastburg

Cote entre 13 et 15/1. La même écurie que le précédent. Il revient bien.



Le 8 : C d'Argent

Cote entre 10 et 12/1. Il est expérimenté mais c'est un attentiste que le parcours ne va pas favoriser. Cela dit, on va le voir, il n'est pas le seul dans ce cas.



Le 7 : Babel's Book

Cote entre 9 et 10/1. Il est chuchoté. À voir.



Le 5 : Life Pride

Cote entre 14 et 15/1. Il monte de catégorie mais c'est un outsider séduisant.



Le 11 : Sag Warum

Cte entre 15 et 16/1. Un autre attentiste mais il connait la piste.

La dernière minute

