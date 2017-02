Quinté + : la dernière minute du Grand Prix de Paris

publié le 26/02/2017 à 10:17

La course du dimanche 26 février a lieu à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Grand Prix de Paris sera donné à 15h15. 13 partants sont en lice, sur une distance de 4.150 mètres.





Le 13. Bold eagle

Cote entre 2 et 3/1.

Guarato et Nivard le pensent meilleur que l'an passé. Avant le coup il est bien entendu imbattable.



Le 8. Bellna Josselyn

Cote entre 6 et 7/1. JMB va-t-il inventer quelque chose ? En tout cas il nous dit que sa jument respire bien et il vise la seconde place.





Le 6. Lionel (Nor)

Cote entre 7 et 9/1.

Le tenant du titre qui avait défait Bold Eagle l'an passé dans cette même course. Cette fois le crack parait plus fort encore et on peut souhaiter que le driver de Lionel soit mieux inspiré que jeudi dernier !





Le 3. Briac Dark

Cote entre 10 et 12/1. Il m'a fait plaisir en terminant 5e de l'Amérique. Thierry Duvaldestin fait du bon travail avec lui et il peut encore terminer dans la bonne combinaison. Une des deux dernières minutes.





Le 1. Sauveur (Swe)

Cote entre 13 et 15/1. Il arrive au meilleur de sa forme au bon moment et peut surprendre pour une petite place.





Le 9. Bird Parker

Cote entre 11 et 13/1. Il a beaucoup couru ce qui m'embête mais d'un autre côté il apprécie les longues distances. Affaire d'impression





Le 2. Ustie Haufor

Cote entre 25 et 27/1. L'autre dernière minute pour également une surprise. Elle est en forme comme tous les Bigeon.





Le 4. Valko Jenilat

Cote entre 25 et 27/1. Éric Raffin peut le sublimer.

La dernière minute

