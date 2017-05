Quinté + : la dernière minute du Grand Prix de la Soie

publié le 03/05/2017 à 06:38

La course du mercredi 3 mai a lieu à l’hippodrome de Lyon La Soie. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du Grand Prix de la Soie sera donné à 13h47. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.700 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :



Le 4, Venetian Bond

Cote entre 7 et 8/1. Il est cette fois déferré et peut se réveiller fort à propos. Je m'en méfie.

Le 14, Uranie du Glay

Cote entre 12 et 14/1. Elle vient d'être malheureuse mais avant c'était bien. Un outsider valable.



Le 7, Arythmie du Trio

Cote entre 8 et 10/1. Elle aussi vient d'échouer mais peut se racheter en étant déferrée.



Le 16, Ugo des Jacquots

Cote entre 12 et 14/1. Un local drivé par Éric Raffin.



Le 15, Upsalin des Baults

Cote entre 13 et 15/1. Ma dernière minute. Lui aussi court sans ses fers et il a une bonne pointe de vitesse finale. Mais ce sera une question de parcours.



Le 6, Vulcain Tonic

Cote entre 17 et 19/1. Il est régulier et part en tête.



Le 9, Aladin du Dollar

Cote entre 11 et 13/1. Attention, il est bien engagé et drivé par Franck Nivard.



Le 1, Verika Dairpret

Cote entre 18 et 20/1. Pour une petite placette.

La dernière minute

Le 15, Upsalin des Baults

Cote entre 13 et 15/1. Ma dernière minute. Lui aussi court sans ses fers et il a une bonne pointe de vitesse finale. Mais ce sera une question de parcours.