Quinté + : la dernière minute du Grand Prix de France

publié le 12/02/2017 à 08:35

La course a lieu le 12 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le montant de la tirelire est de 10 million d'euros au PMU pour l'ordre et le numéro plus. Quelque 14 partants sont prévus sur une distance de 2.100 mètres, pour un départ de course à 16h05.



Le 4, Bold Eagle

Le 11, Propulsion

Le 3, Lionel

Le 6, Timoko

Le 8, Wild Honey

Le 2, Anna Mix

Le 5, Voltigeur de Myrt

Le 10, Call Me Keeper

Le bon favori

Le 4, Bold Eagle.