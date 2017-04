Quinté + : la dernière minute du grand handicap des Milers

publié le 30/04/2017 à 08:46

La course du dimanche 30 avril a lieu à l’hippodrome de Chantilly. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du grand handicap de Milers sera donné à 14h45. 18 partants sont en lice, sur une distance de 1.600 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :



Le 9, Sant'Amanza

Cote entre 6 et 7/1.

L'une des deux basses logiques en raison de son expérience et de son engagement. De plus son entraîneur est confiant.

Le 11, Star Sun

Cote entre 7 et 8/1.

L'autre base. Il ne gagne pas souvent mais il répond toujours présent.



Le 13, Miracle des Aigles

Cote entre 9 et 10/1.

Son poids est limite mais il progresse et a tiré un bon numéro de corde.



Le 5, Nice To See You

Cote entre 21 et 24/1.

Trois outsiders maintenant que j'ai choisis pour des cotes et en raison de leurs entourages. Celui-là va sans doute mieux courir que précédemment.



Le 6, Crépuscule des dieux

Cote entre 23 et 25/1.

Un bon profil de trouble-fête.



Le 7, Snaad

Cote entre 12 et 13/1.

Celui-là est chuchoté et c'est Greg Benoist.



Le 10, Cozy girl

Cote entre 30 et 32/1.

Mon 3e gros coup. C'est peut être une belle surprise.



Le 1, Gianyar

Cote entre 15 et 16/1.

Il vient de prendre la température. Méfiance…

La dernière minute

Le 13, Miracle des Aigles



Il a certes remporté deux courses et son poids a été revu à la hausse mais cela ne l'a pas empêché de bien se comporter la dernière fois, dans une des épreuves de référence. Il est en forme. Seule une piste trop souple peut l'empêcher de bien se comporter dans cette épreuve.