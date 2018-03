publié le 05/03/2018 à 06:21

16 partants s’élanceront, à 13h47, au départ du Prix Spumate, lundi 5 mars à l’hippodrome de Compiègne. La course se déroule sur une distance de 3.600 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 4, Éclipse de Cotte

Cote entre 8 et 9/1. Elle fait sa rentrée et découvre la piste mais ses courses de l’automne dernier sont bonnes et je lui ai trouvé des lignes intéressantes.

Le 5, Utah de Roche

Cote entre 6 et 7/1. Ma dernière minute. Une Nicolle déjà victorieuse à 2 reprises depuis le début de l’année et qui a un gros potentiel.

Le 1, Miss Salsa Blue

Cote entre 8 et 9/1. Une autre Nicolle chargée mais sérieuse.



Le 2, Santa Adelia

Cote entre 6 et 7/1. Une Macaire qui rentre et qui paraît douée.



Le 6, Kapkiline

Cote entre 8 et 9/1. Une autre Macaire qui reste sur un succès également cette année.



Le 3, Artemidor

Cote entre 13 et 14/1. Elle est un peu chargée mais a bien fini 2017. Bon outsider.



Le 11, Sucaille

Cote entre 21 et 22/1. Une écurie dont je me méfie dans les quintés.

