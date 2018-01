publié le 31/01/2018 à 06:14

18 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Prix de Vittel ce mardi 30 janvier à l’hippodrome de Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 5, Alacovia

Cote entre 9 et 10/1. Elle vient d’effectuer une rentrée victorieuse. Sur sa lancée, avec un bon numéro de corde, elle peut encore aller loin. J’essaye.

Le 14, Dark Desire

Cote entre 8 et 9/1. Un Hammond bien engagé (comme toujours dans les quintés).

Le 17, Swiss Man

Cote entre 13 et 15/1. Un petit poids que j’aime bien. Il est régulier et bien monté par Pasquier.



Le 7, Chill Wind

Cote entre 7 et 8/1. Il a remporté cette course l’an passé et est chuchoté encore.



Le 1, Ice Ken

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Il porte certes du poids avec un mauvais numéro dans les boites mais il est sérieux et régulier.



Le 3, Desert Warrior

Cote entre 11 et 12/1. Il rentre. À voir.



Le 9, Dark Dream

Cote entre 13 et 15/1. Nicolas Caullery est confiant et ses chevaux sont effectivement en forme. Attention.



Le 2, Max la Fripouille

Cote entre 9 et 10/1. Encore une rentrée mais on le connait bien. C’est sa catégorie.

