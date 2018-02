publié le 08/02/2018 à 06:16

16 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Prix Guy Lux, jeudi 8 février à l'hippodrome de Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.700 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 1, Seibella Park

Cote entre 9 et 10/1. La moins riche mais elle me paraît en retard de gains. Elle est en tout cas en forme et régulière.

Le 13, Blue Story

Cote entre 4 et 5/1. La favorite, sans doute, car elle est cette fois en mode commando et Pierre Levesque se trompe rarement.

Le 5, Trinity Zet

Cote entre 8 et 10/1. Ma dernière minute. Elle ne gagne jamais mais est souvent placée et a déjà bien fait sur ce parcours.



Le 12, Valse Mika

Cote entre 12 et 14/1. Son écurie revient en forme et elle peut faire afficher une cote intéressante.



Le 14, Beauté de Bailly

Cote entre 14 et 16/1. Elle a beaucoup couru cet hiver et accuse peut-être le coup. Mais c’est un lot qui reste à sa portée.



Le 8, Evin Boko

Cote entre 16 et 17/1. Un outsider valable comme la suivante.



Le 9, Geisha Sund

Cote entre 15 et 16/1. Elle vaut la précédente. Ce sera une question de parcours.



Le 3, Agora du Goutier

Cote entre 20 et 22/1. Elle vient de décevoir mais a le droit de terminer 5ème avec Anthony Barrier qui la connait bien.

