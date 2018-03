Quinté + : les favoris du Prix de Provence

publié le 11/03/2018 à 06:42

16 partants s’élanceront, à 15h15, au départ du Prix de Provence, dimanche 11 mars à l’hippodrome de Saint-Cloud. La course se déroule sur une distance de 2.400 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 9 : Berjou

cote entre 7 et 8/1. Une belle acquisition de David Windrif pour lequel il vient de terminer troisième derrière Marathon Man lauréat vendredi 9 mars; Il a pour lui d'apprécier le terrain.

Le 8 : Go Fast

cote entre 5 et 6/1. Il vient de s'illustrer à Cagnes et sur sa lancée.

Le 11 : Youmakemecrazy

cote entre 5 et 6/1. La ligne du précédent qu'il retrouve avec un petit avantage au poids.



Le 4 : Tres Rush

cote entre 8 et 10/1. Un Freddy Head sérieux qui rentre mais dont l'entourage attend une belle prestation.



Le 5 : Quiet Zain

cote entre 12 et 14/1. Là aussi sur sa lancée d'un bon meeting de Cagnes sur Mer.



Le 13 : Crimson Lake

cote entre 14 et 15/1. On en parle en bien et son aptitude au terrain va jouer en sa faveur.



Le 15 : Bo Papa

cote entre 15 et 16/1. Attention, un outsider intéressant selon les lignes.



Le 12 : Mon Monde

cote entre 10 et 11/1. Un point d'interrogation dont on peut se méfier.

Le bon favori

