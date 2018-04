Quinté + du 18 avril : la dernière minute du Prix de la ville de Pontchâteau

publié le 18/04/2018 à 06:40

TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de la Ville de Pontchâteau. 1ère course. Départ vers 13h47. 18 partants. Un prix de série hétéroclite au trot avec 9 partants au 1er poteau sur 2.800 m et 9 à 25 m. Il y en a pour tous les goûts.





Class de Loriol n° 14 : cote entre 3 et 4/1.

La base car elle est en super forme et a déjà couru et gagné contre meilleurs . Derrière elle , tout est possible.



Amour du Loup n° 13 : cote entre 10 et 11/1.

Un Franck Anne irrégulier. S’il est bien disposé , sa place est à l’arrivée.

Ben de Torvic n° 3 : cote entre 10 et 11/1.

La meilleure chance du 1er poteau . Il a de plus déjà bien fait sur le parcours.



Atchoum du Florida n° 7 : cote entre 13 et 15/1.

Je le découvre comme d’autres. Un trotteur utile associé à Matthieu Mottier.



Actrice Rêvée n° 1 : cote entre 15 et 16/1.

Elle apprécie également le parcours et est en forme.



Ambrée Ludoise n° 9 : cote entre 25 et 27/1.

Là son entraineur est mitigé mais elle est bien engagée quand même . Je me méfie .



Vichenko Chef n° 18 : cote entre 12 et 14/1.

J’ai peur, à 25m , qu’il manque encore d’un parcours mais ila le droit de terminer dans les 5.

La dernière minute

Baccarat de Niro n° 6 : cote entre 14 et 15/1.

Ma timide dernière minute. Son entourage est confiant pour une bonne tentative.