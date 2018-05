Quinté + du 16 mai : la dernière minute du prix des Ducs de Normandie

publié le 16/05/2018 à 08:20

Cette superbe course qui fait le plein de champions a lieu ce mercredi 16 mai à l'hippodrome de Caen. Les 16 partants s'élanceront à 13h47 et parcourront une distance de 2.450 mètres.



Le 9, Traders, cote entre 2 et 3/1

Il vient de faire un numéro à Vincennes dans un temps record. S’il confirme, il ne devrait pas être battu.

Le 13, Aubrion Du Gers, cote entre 2 et 3/1

Le champion de JMB, pas plus loin que 2ème lors de ses huit dernières sorties. Gare à lui.

Le 16, Up And Quick, cote entre 9 et 10/1

Il revient bien, comme en témoigne son dernier succès. C’est Nivard et un placé potentiel bien sûr.



Le 11, Valko Jenilat, cotre entre 9 et 10/1

Encore un champion irréprochable. 2ème de Traders dernièrement, il peut encore terminer dans son sillage.



Le 15, Un Mec D'Heripre, cote entre 12 et 14/1

Il dispute la fameuse course après une longue absence. Mais c’était bien la dernière fois.



Le 8, Ave Avis, cote entre 14 et 16/1

Ma dernière minute, pour une place bien sûr. Matthieu Abrivard va lui donner le meilleur des parcours et il peut étonner.



Le 12, Akim Du Cap Vert, cote entre 23 et 25/1

Il a du mal à revenir mais je l’aime bien piste plate.



Le 10, Amiral Sacha, cote entre 18 et 20/1

Le tenant du titre, mais où en est-il ?

La dernière minute

