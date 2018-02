publié le 12/02/2018 à 06:22

18 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Prix de Senlis, lundi 12 février à l'hippodrome de Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.100 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 4, Brihana

Cote entre 7 et 8/1. Elle arrive en pleine forme pour cette épreuve et est bien engagée...

Le 2, Olympia Gold

Cote entre 5 et 6/1. La course visée pour beaucoup. Mais ce n’est pas un coup sûr pour la victoire.

Le 6, Arrival de Ginai

Cote entre 9 et 10/1. Elle vient de surprendre à ce niveau. Pour une confirmation.



Le 9, Bocsa de Lespi

Cote entre 12 et 13/1. Elle va sans doute prendre la tête et aller le plus loin possible ainsi…



Le 12, Thorn Bird

Cote entre 8 et 10/1. Une première réussie avec Raffin. À reprendre.



Le 7, Bodega Chenevière

Cote entre 14 et 15/1. Un petit outsider valable selon moi.



Le 8, Roberta Zack

Cote entre 13 et 15/1. Dans un bon jour…

La dernière minute

Le 14, Ballerina Bella

Cote entre 10 et 11/1. Ma dernière minute mais elle s’élance en seconde ligne. Cela dit, elle est en progrès et bien drivée.