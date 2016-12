REPLAY - Écoutez ou réécoutez On refait les courses de Bernard Glass du 21 décembre 2016 à Pau.

Le 3, Youm

Le 1, Provokator

Le 9, Christmas Rose

Le 10, Gothatir

Le 13, Big Bowl

Le 16, Agour Lescribaa

Le 11, Pencroff

Le 2, Orvaux

Le bon favori

Le numéro 3, Youm, cote entre 5 et 6/1. Il débute dans les handicaps pour sa 6ème sortie en obstacles, et déjà deux succès. Le lot me paraît à sa portée.