publié le 27/04/2016 à 06:34

Le 8 : Bahia Quesnot

Le 12 : Valko Jenilat

Le 14 : Ulster Perrine

Le 5 : Vinochka

Le 6 : Unero Montaval

Le 15 : Tellement Haufor

Le 11 : Topaze Jef

Le 3 : Urus

La dernière minute

Le 14, Ulster Perrine, cote entre 8 et 9/1. Ma dernière minute car c'est la seule drive de JMB ce mercredi. Il est déferré. Méfiance. Quinté du 27 avril à Bordeaux : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans la 4ème étape du GNT.1ère course. Départ vers 13H47. 18 partants. Une belle course avec 3 poteaux sur 2650m mais le seul concurrent du dernier n'a pas de chance. Ils sont 9 en tête et 8 à 25m. On peut revenir grâce à une longue ligne droite.