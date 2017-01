REPLAY - Retrouvez les favoris de Bernard Glass pour le quinté du 3 janvier à Vincennes.



par Bernard Glass publié le 03/01/2017 à 06:19

Le 18, Vinochka

Le 16, Tallien

Le 14, Tobrouk de Payre

Le 13, Uno Dancer

Le 12, Vacate Money

Le 11, Ustar de Vandel

Le 1, Un vent d'Ouest

Le 10, Venus de Bailly

Le bon favori

Le 18, Vinochka. Cote entre 5 et 6/1. La plus riche, qui reste sur deux succès. Elle préfère une distance plus courte mais elle a déjà fait l'arrivée sur ce tracé.