NBA : Lebron James rejoint les Lakers pour 154 millions de dollars

publié le 02/07/2018 à 03:09

La grande star du basket a finalement trouvé sa destination. En fin de contrat avec le club de Cleveland, le futur de Lebron James était la grosse question de l'autre côté de l'Atlantique.



L'ailier de 33 ans a accepté de rejoindre les Lakers pour les quatre prochaines années pour un montant de 154 millions de dollars, ont annoncé dimanche ses agents du Klutch Sports Group dans un communiqué sur Tweeter.

Quatre fois MVP (meilleur joueur) de la NBA, LeBron James qui a disputé par le passé huit finales de la NBA, rejoint désormais l'un des clubs les plus importants pour lequel ont évolué des légendes du basket comme Kobe Bryant et Magic Johnson. Pari réussi pour ce dernier, qui est l'acutel dirigeant des Lakers, qui s'attache les services du joueur le plus couru de NBA.