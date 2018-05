Myriam Salmi, la psychologue de Teddy Riner livre ses confidences

publié le 30/05/2018 à 21:02

La psy qui vaut de l’or. Myriam Salmi accompagne des champions tels que Teddy Riner. Elle publie un livre, Croire en ses rêves, trouver son chemin. "Si on considère qu’on n’est pas parfait, ce qui est le propre de l’humain, à partir du moment où on distingue et qu’on identifie nos failles, qu’on décide de les travailler, ça peut devenir une force", explique-t-elle.



En 2000 elle est entrée à l’INSEP en tant que responsable du suivi psychologique des jeunes sportifs. Une aventure longue de 13 ans. Une longévité pas évidente à pronostiquer à son arrivée. "Un psy, avec les connotations que ça a, ce sont juste les faibles qui y vont, est complètement antinomique dans le monde des champions où on est dans la toute puissance. Il a fallu apprivoiser, défendre son point de vue…", développe-t-elle sur RTL.

Elle va ainsi rencontrer Teddy Riner à l’âge de 14 ans et demi. C’est la responsable du pôle espoir de judo qui avait compris "que c’était très important pour ce jeune gosse d’être accompagné parce qu’il allait se retrouver face à des adultes".

Je lui dois le champion que je suis devenu Teddy Riner Partager la citation





Le judoka en garde un souvenir ému, au point de préfacer le livre. "Je lui dois à peu près le champion que je suis aujourd’hui, elle m’a musclé le cerveau", écrit-il. Un compliment trop grand à entendre la psychologue. "Il avait cette intelligence de sortir de mon bureau à 14 ans et demi alors que tout le monde était anti-psy."



Son rôle, principalement, est d’apprendre à gérer la défaite aux sportifs. "Un monde ne s’effondre pas dans la défaite. Au contraire, il y en a un qui s’ouvre. Celui d’apprendre pour dépasser la difficulté." Contrairement à ce qui a pu être fait par le passé, la dimension psychologique des champions est intégrée désormais. "On n'est pas là pour faire des machines à médailles, mais pour accompagner des êtres humains", conclut-elle.