Moto GP - Grand Prix de France : la pole pour le Français Johann Zarco

publié le 19/05/2018 à 19:48

Johann Zarco et sa Yamaha ont ont dominé les qualifications du Grand Prix de France sur le circuit Bugatti du Mans. Le pilote français de 27 ans, qui reste sur une belle 2e place au Grand Prix d’Espagne, partira donc en pole position dimanche 20 mai.



"Que d'émotion, surtout devant mon public, a-t-il lâché à l'issue de la, séance de qualifications. Un public qui est là depuis hier et qui te soutient. C’est fantastique. Tout le monde se lève. La moto est parfaite. On verra demain ce qu'on peut faire en course, espérons la victoire".

Devant plus de 100.000 spectateurs et sous le soleil, Zarco a pris le meilleur sur le champion du monde en titre, l'Espagnol Marc Marquez (Honda), et l’italien Danilo Petrucci (Ducati). Depuis ses débuts en Moto GP l’a passé, c’est la quatrième fois que Johann Zarco partira en tête d’un Grand Prix.