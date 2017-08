publié le 09/08/2017 à 22:36

Cela s'est joué à deux centièmes. Christophe Lemaitre ne verra pas la finale du 200 mètres. Dans la dernière demi-finale, certainement la plus relevée, le Français a terminé à la quatrième place en achevant son 200 mètres en 20'30 pour ces Mondiaux londoniens. Un temps proche de sa meilleure performance de la saison (20'29).



Une performance pas si surprenante aux vues de sa saison perturbée par les blessures (cuisse, mollet). Mais la physionomie de ce 200 mètres est tout autre. Sous la pluie londonienne, Christophe Lemaitre avait pourtant terminé fort, à seulement deux centièmes terminé à deux centièmes seulement du Sud-Africain Wayde Van Niekerk, double champion du monde du 400 mètres et étonnamment en retrait et dernier qualifié au temps. Le Français, quadruple champion d'Europe a terminé avec le 9e temps et est donc le premier des exclus.

Je suis dégoûté, mais c'est le retour de bâton de Rio Christophe Lemaitre Partager la citation





La répartition des coureurs peut toutefois laisser des regrets à Lemaitre puisque le Japonais Abdul Hakim Sani Brown a gagné son billet pour la finale à la place (2e de cette deuxième demi-finale derrière le Trinitéen Jereem Richards) malgré un temps de 20'43, supérieur à celui du Français de 20'30. "Je suis dégoûté, a concédé Lemaitre à France Télévisions. Mais c'est le retour de bâton de Rio (il avait remporté le bronze pour un centième). Cette fois c'est moi."

À noter que dans la première demi-finale, le Botswanais Isaac Makwala s'est qualifié en 20 secondes 14, deux heures après avoir parcouru seul la distance dans la série qu'il n'avait pu disputer lundi à cause d'une gastro-entérite.