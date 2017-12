Les Étoiles du sport reviennent pour une 16e édition

publié le 19/12/2017 à 21:54

"Les Champions d’aujourd’hui parrainent les Champions de demain". Chaque année Les Étoiles du Sport rassemblent le plus beau plateau du sport de haut niveau français. La "Génération 2024" est mise à l'honneur cette année, avec des sportifs fraîchement récompensés. Du vendredi 15 au mercredi 20 décembre, La Plagne, en Savoie, accueille plus de 150 sportifs et champions tricolores.





Parmi eux, Emilie Andéol, pour le judo, Julien Benneteau pour le tennis, Garfield Darien et Nantenin Keita pour l'athlétisme, Camille Lacourt pour la natation, Jean-Michel Lucenay, pour l'escrime ou encore Estelle Mossely pour la boxe.

Créé en 2002 par Benoît Eycken et Sébastion Foucras, le concept reste le même depuis 16 ans : 20 sports représentés par un athlète, les Parrains, sont désignés par un Comité d’Éthique composé d’Institutionnels, de sportifs et de représentants des entreprises partenaires.

Chaque parrain a pour objectif de choisir son Espoir et de partager lors de l’événement mais aussi le long de sa carrière toute son expérience acquise. Depuis toutes ces années, certains sont passés d’Espoir à Parrain comme Gévrise Émane, Ladji Doucoure, Jérémie Azou, Arnaud Assoumani. Cette année, les Espoirs seront peut être parmi les participants aux Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu à Paris.

Les 20 couples parrains-espoirs seront accompagnés par les Ambassadeurs des Étoiles du Sport tous garants de l’état d’esprit de cet événement si particulier. À la fin de la

semaine, le 24 décembre, aura lieu l’élection de l’Étoile du Sport de l’année désignant l’espoir qui aura manifesté le plus d’intérêt pour les autres, affiché le plus de qualités sportives et humaines.