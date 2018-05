publié le 12/05/2018 à 19:57

Une défaite sur le fil. Privés de ses ouvreurs Pat Lambie et Dan Carter, le club francilien a craqué dans les dernières minutes de la finale de la Champions Cup, compétition phare sur la scène européenne. Les hommes de Laurent Labit et Laurent Travers se sont inclinés sur une ultime pénalité du Leinster à une minute de la fin de la rencontre.



Malgré une ultime possession, le Racing 92, déjà battu en finale de la Champions Cup en 2016, n'a pas réussi à mettre à mal la défense irlandaise. La tentative de drop de Rémi Talès, bien placé face aux poteaux, n'a pas réussi à convertir son tir pour arracher la prolongation et ainsi continuer à rêver du sacre européen.

La province irlandaise, menée par son ouvreur Johnny Sexton, remporte son 4e sacre européen et égale ainsi le record de Toulouse. Le Racing attend toujours sa première couronne continentale.

