Le Journal des Sports : JO-2024, Paris et Los Angeles à Lausanne pour le grand oral

Paris et Los Angeles sont devant le CIO à Lausanne, en Suisse, les 10 et 11 juillet pour défendre leurs candidatures à l'organisation des Jeux de 2024. Mardi 11 juillet, chaque ville aura 45 minutes de présentation, avec un invité de poids pour la France : Emmanuel Macron. Le président de la République arrive en Suisse ce soir. Au programme, visite du musée olympique, dîner avec les délégations du CIO, avant le grand oral de demain.



Le CIO se prononcera également sur la double attribution 2024-2028. Mais pour Thierry Rey, ancien champion olympique de judo, ambassadeur de Paris-2024, il n'y a qu'une date qui compte. "Les membres du CIO ont surement décidé du principe de la double attribution, mais on a un mandat et un projet qui se sont élaborés sur une date qui est 2024. On est à fond et on considère être la meilleure proposition au meilleur moment pour les membres du CIO, que ce soit en terme d'équipements, de projet, de sens ou encore de passion", explique Thierry Rey.

À écouter également dans ce journal

- Jour de repos aujourd'hui pour les 181 coureurs du Tour de France, qui ont pris l'avion hier soir pour Périgueux ou Bergerac. Les coureurs vont rouler pour ne pas perdre le rythme et ne pas trop décompresser. Il va également falloir se remettre de la journée d'hier, folle étape remportée par le Colombien Rigoberto Uran qui a battu sur le fil le Français Warren Barguil. Une étape marquée par la chute de l'Australien Richie Porte et l'abandon de l'ancien maillot jaune Geraint Thomas. À retenir également, l'élimination d'Arnaud Démare. Le sprinter de la Française des Jeux arrivé hors délai avec trois de ses coéquipiers.

- Steve Mandanda de retour à l'OM. L'officialisation devrait intervenir dans les prochains jours. Le gardien de but devrait donc quitter son club anglais de Crystal Palace.



- Wimbledon. Retour sur le gazon après la traditionnelle journée de repos dominical. Du lourd pour les Français pour les 8es de finale : Benoit Paire affronte Andy Murray, tête de série numéro 1, Adrian Manarino sera opposé à Novak Djokovic, tête de série numéro 2. Chez les femmes, Caroline Garcia jouera contre l'Anglaise Johanna Konta.