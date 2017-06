publié le 17/06/2017 à 08:37

80.000 spectateurs sont attendus ce samedi 17 juin sur le circuit de la Sarthe pour l’événement que constitue chaque année les 24 Heures du Mans. Et il va faire chaud dans les tribunes pour suivre les monoplaces surpuissants.



Le départ de la course est prévu à 15 heures. En perspective, un nouveau duel entre Porsche et Toyota. D'un côté, il a la marque nippone avec ses trois bolides avec en tête, les images cruelles de l'an passé. Toyota, en passe de remporter pour la première fois, s'arrête après 23h57 de course et abandonne dans le dernier tour.

Stéphane Sarrazin est l'un des deux pilotes français de l'écurie Toyota : "On l'a encore amer. Mais c'est ce qui rend cette course magique. On a Porsche face à nous. Il y a une grosse bagarre en perspective". Porsche va essayer de décrocher une 19ème et historique victoire.

À écouter également dans ce journal :

- Les époux Jacob ont été mis en examen et ont passés leur première nuit en détention, du 16 au 17 juin dans l'affaire Grégory. Leur rôle reste à définir. Dans la commune où ils résident, les habitants se montrent incrédules.



- Le professeur Cabrol, le père de la greffe cardiaque dans l'Hexagone, a disparu à l'âge de 91 ans. Parmi ses patients, Georges Morel a tenu à lui rendre hommage.



- Confirmation de tendances ou rééquilibrage ? C'est la question que devront trancher les Français dimanche 18 juin lors du deuxième tour des élections législatives. 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes avec la question déterminante de la participation.



- À Londres, le bilan s'élève désormais à 30 morts dans l'incendie qui a ravagé une tour d'habitation dans le quartier de Kensington, dans la nuit de mardi 13 à mercredi 14 juin. Des questions se trouvent sans réponse et la colère gronde au sein de la population.



- Donald Trump fait marche arrière vis-à-vis de Cuba. Le président américain a critiqué avec véhémence le "régime brutal" au pouvoir à la Havane. Le gouvernement cubain a dénoncé les nouvelles restrictions aux échanges avec les États-Unis, mais souhaite poursuivre le dialogue initié par Barack Obama.