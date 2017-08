publié le 14/08/2017 à 18:58

Plus d'un an après l'attentat d'al-Qaïda à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso est de nouveau victime d'une attaque meurtrière. Dimanche 14 août, plusieurs assaillants ont ouvert le feu sur la terrasse d'un café-restaurant.18 personnes sont mortes.



Emmanuel Macron s'est exprimé dans un communiqué pour condamner l'attentat et s'est entretenu avec son homologue burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, moins de 24 heures après le drame. Le parquet de Paris a ouvert une enquête antiterroriste pour assassinat.

Parmi les victimes, il y a un Français. Thierry, 59 ans, se trouvait au café-restaurant Aziz-Istanbul. Ce père de deux enfants, originaire de Neuilly-sur-Seine, vivait déjà depuis plusieurs années au Burkina Faso. Passionné de Grands prix de moto, il aurait été formateur au lycée professionnel de la capitale.



Sept Burkinabés, une Canadienne, un Sénégalais, un Nigérian, un Libanais, un Turc et deux Koweïtiennes comptent également parmi les victimes. Trois personnes n'ont toujours pas été identifiées et tout laisse à penser qu'il s'agit d'une attaque djihadiste comme il y a un peu plus d'un an, à quelques centaines de mètres de là, lorsque al-Qaïda faisait 30 morts et 71 blessés en janvier 2016. Mais pour le moment, il n'y a eu aucune revendication.



À écouter également dans ce journal :

Sierra Leone : Des inondations ont touché Freetown, la capitale de la Sierra Leone, ce lundi 114 août. Le bilan s'élève à 312 morts, selon les chiffres de la Croix Rouge locale, mais ce chiffre pourrait encore s'élever : les équipes de secours étaient toujours dans les quartiers de la ville où les rues se sont transformées en rivières en crue.



Donald Trump : Suite aux incidents de Charlottesville qui ont notamment coûté la vie à une femme et aux critiques qui pleuvent à son encontre, Donald Trump est rentré de ses vacances pour rencontrer son ministre de la Justice et son nouveau chef du FBI.



Incendies : Si en Haute-Corse, la situation est stabilisée, c'est maintenant au tour de Lucéram près de Nice (Alpes-Maritimes) d'être en proie aux feux de forêts. Des flammes hautes de 20 mètres ont dores et déjà dévoré plus de 70 hectares de végétation.