publié le 22/07/2017 à 13:56

Les cyclistes ont rendez-vous ce samedi 22 juillet pour un contre-la-montre de 22,5 km dans les rues de Marseille pour cette 20e étape du Tour de France. C’est à 17h02 que partira Romain Bardet, Christopher Froome s’élancera deux minutes plus tard. Ce sera le dénouement du Tour avec cette avant-dernière étape. Il y a 23 secondes d’écart entre les deux hommes.



Les coureurs partiront et arriveront du même endroit : le stade Vélodrome. Les 40 000 spectateurs attendus ont sollicité une invitation afin de prendre place dans le stade. Plusieurs centaines de milliers de Marseillais assisteront à l’étape tout au long du parcours, de la plage du Prado, au Vieux-Port, à Notre-Dame de la Garde. Le circuit est ultra-sécurisé, totalement barriéré avec la mobilisation des forces de l’ordre pour prévenir tout incident.

Romain Bardet peut-il l’emporter ? Les positions ne sont pas figées et tout est encore possible. Le Tour peut se jouer encore dans un virage mal négocié, avec un incident. Les trois coureurs se tiennent en 29 secondes.



À écouter également dans ce journal

- La journée est classée rouge ce samedi 22 juillet dans le sens des départs. Et le trafic est dense dans la vallée du Rhône, et sur les autoroutes allant vers l’Espagne.



- En football, le Brésilen Neymar pourrait rejoindre le PSG. Les sommes en jeu sont astronomiques, le transfert pourrait peser 220 millions d’euros.



- Un peu plus de 65.000 bacheliers n’ont toujours pas de place à l’université à la rentrée. Le chiffre a été communiqué le vendredi 21 juillet par le ministère de l’Enseignement supérieur, à l’issue de la troisième vague d’admission post-bac.



- La grande explication se poursuit au Front national. Les cadres du parti sont réunis pour la dernière journée de séminaire. Et c’est ce samedi 22 juillet que les questions qui fâchent vont être abordées.



- C’est peut-être un nouveau scandale automobile. Les cinq plus gros constructeurs allemands se seraient entendus et arrangés depuis presque 30 ans pour réduire leurs émissions polluantes, selon le Spiegel.