publié le 23/07/2017 à 13:41

Le Tour de France touche à sa fin, dernière étape ce dimanche 23 juillet avec l’arrivée sur les Champs-Élysées. Les cyclistes arriveront aux alentours de 18 heures mais peu importe pour les spectateurs : les passionnés de vélo veulent profiter à fond de cette dernière journée et sont déjà sur place.



Derrière les barrières, il y a déjà du monde. Certains sont arrivés tôt, comme Jean-Pierre, 75 ans, ancien cycliste, originaire de Charente. Il vient ici pour la première fois. "On s’est enfin décidé. On est installé pour la journée. On est euphorique et on ne lâchera pas notre place même s’il y a la pluie", sourit Jean-Pierre.

Cette Australienne est postée au niveau du rond-point des Champs-Élysées pour avoir une vue imprenable sur l'arrivée de la Grande Boucle. "C’est un événement tellement unique, nous étions là il y a quatre ans et nous voulions revenir", indique-t-elle. Les Britanniques sont aussi nombreux à vouloir saluer Christopher Froome, le porteur du maillot jaune.



À écouter également dans ce journal

- Les cyclistes du Tour sont dans l’avion. Ils ont quitté Marseille, où ils disputaient samedi 22 le contre-la-montre décisif pour rallier la capitale. Dans l’avion, ils sont soulagés car la fin approche.



- Emmanuel Macron dégringole dans le dernier baromètre, moins 10 points. Les Français interrogés lui reprochent plusieurs éléments de sa politique, comme les coupes dans le budget de l’armée.



- Le conseil de sécurité de l’ONU se réunira en urgence lundi 24 juillet. Il sera question de l’escalade de violences de ces derniers jours à Jérusalem. Deux Palestiniens ont été tués lors d’affrontement avec les forces de l’ordre israélienne.



- C’est une opération d’envergure en Haute-Loire, les gendarmes ont déployé les grands moyens pour démanteler un élevage clandestin de sangliers. Ils étaient destinés à être revendus aux chasseurs.



- C’est un dimanche classé vert sur les routes ce 23 juillet mais des difficultés sont constatées au cœur de la vallée du Rhône entre Valence et Montélimar. Il y a aussi des ralentissements à l’approche de Lyon.