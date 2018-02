publié le 15/02/2018 à 15:46

Au lendemain du deuxième sacre olympique consécutif de Pierre Vaultier en snowboard cross - et de déceptions concernant Tessa Worley et Martin Fourcade -, 21 nouvelles médailles sont à distribuer vendredi 16 février aux JO de Pyeongchang. La France abat de nouvelles cartes avec l'objectif de faire gonfler son total de six récompenses.



Les consœurs de Pierre Vaultier se nomment Charlotte Bankes, Julia Pereira de Sousa, Nelly Moenne-Loccoz et Chloé Trespeuch. Ces deux dernières visent clairement le podium. Moenne-Locoz a été vice-championne du monde de snowboard cross en 2011 et 2015, a terminé 6e des JO en 2010, 11e en 2014. Trespeuch, elle, avait pris du bronze à Sotchi.

Qualifications à partir de 2h dans la nuit de jeudi 15 à vendredi 16 février en France, phase finale (quarts, demies, finale) entre 4h15 et 5h.

Adrien Théaux meilleur espoir en Super-G...

2 heures du matin, c'est aussi l'heure du début de deux autres épreuves impliquant des Françaises et des Français. Adeline Baud-Mugnier et Nastasia Noëns ne partent pas favorites pour un podium sur le slalom en ski alpin. Mais la discipline technique relevant souvent de la loterie, pourquoi ne pas y croire. 2e manche à 5h15. Le patineur Chafik Besseghier tentera de son côté de rester en embuscade à l'issue de son programme court (libre le lendemain).



Retour au ski alpin à 3 heures avec une chance plus sérieuse sur le Super-G messieurs. Adrien Théaux s'élance avec le statut de médaillé de bronze mondial à Beaver Creek en 2015. Blaise Giezendanner, Brice Roger et Maxence Muzaton sont également au départ.

...Maurice Manificat en ski de fond

Enfin, c'est le jour-J pour Maurice Manificat en ski de fond. Le Français est l'un des grands favoris du 15 km libre (7h). À 31 ans, il rêve d'une consécration olympique afin d'en finir pour de bon avec les places d'honneur.



Hormis une 2e place aux Mondiaux 2015, "el magnifico" n'a jamais réussi à se hisser parmi les trois premiers, excepté en relais (bronze aux JO 2014), collectionnant souvent les accessits comme à Vancouver en 2010 (6e du 15 km libre) ou à Sotchi (9e du skiathlon).



Pour cette course, le staff des Bleus devra choisir trois autres concurrents parmi Jean-Marc Gaillard, Jules Lapierre, Adrien Backscheider, Clément Parisse et Damien Tarantola.

JO 2018 : le programme de vendredi 16 février

01h05 - Curling : poule unique messieurs, Italie - Danemark, Norvège - Corée du Sud, Suède - États-Unis

01h30 - Skeleton : finale messieurs

02h00 - Ski alpin : slalom dames, 1re manche

02h00 - Snowboard : qualifications snowboard cross dames

02h00 - Patinage artistique : programme court messieurs

03h00 - Ski alpin : Super-G messieurs

04h10 - Hockey sur glace : phase de groupes messieurs, États-Unis - Slovaquie

04h15 - Snowboard : finale snowboard cross dames

05h15 - Ski alpin : slalom dames, 2e manche



06h05 - Curling : poule unique dames, Danemark - Canada, Corée du Sud - Suisse, Suède - Athlètes olympiques de Russie

07h00 - Ski de fond : 15 km libre messieurs

08h40 - Hockey sur glace: phase de groupes messieurs, Athlètes olympiques de Russie - Slovénie

12h00 - Ski acrobatique : finale saut dames

12h00 - Patinage de vitesse : 5.000 m dames

12h05 - Curling : poule unique messieurs, Japon - Suisse, Suède - Grande-Bretagne, Danemark - États-Unis, Canada - Corée du Sud

12h20 - Skeleton : séries dames

13h10) Hockey sur glace : phase de groupes messieurs, Finlande - Norvège et Suède - Allemagne

13h30 - Saut à ski : qualifications grand tremplin messieurs