Jean-Frédéric Chapuis (dossard vert) et Arnaud Bovolenta (dossard bleu) avaient pris de l'or et de l'argent en ski cross à Sotchi

publié le 20/02/2018 à 17:00

13 médailles (cinq en or - un record -, quatre en argent, quatre en bronze) : à cinq jours de la fin des épreuves à Pyeongchang, la France n'est plus qu'à deux longueurs de son record des Jeux de Sotchi 2014 (15, quatre en or, quatre en argent, sept en bronze). Sera-t-il égalé voire battu dès mercredi 21 février ? Au regard du podium du ski cross il y a quatre ans, les Bleus ne peuvent qu'y penser.



En Russie, Jean-Frédéric Chapuis (1er), Arnaud Bovolenta (2e) et Jonathan Midol (3e) avaient en effet signé un triplé historique sur cette épreuve spectaculaire au programme depuis 2010. En Corée du Sud, Chapuis et Bovolenta sont toujours là, accompagnés des très solides Terence Tchiknavorian et François Place, respectivement 5e et 6e de la Coupe du monde en cours.

Rendez-vous à 3h30 heure française pour les qualifications, à 5h15 pour la phase finale (8es, quarts, demies et finale à 8h35). À ce moment-là de la matinée aura déjà eu lieu, si le temps le permet, la descente féminine en ski alpin avec les Françaises Jennifer Piot, Romane Miradoli, Tiffany Gauthier et Laura Gauché au départ.

Nouvelle performance en ski de fond ?

En ski de fond (sprint par équipes), les Françaises Coraline Thomas-Hugue et Aurore Jean ne sont pas non plus favorites (séries à 9h). Leurs homologues masculins Maurice Manificat et Richard Jouve (séries à 9h50) représentent une grosse cote, mais après tout, les fondeurs du relais ont bien réussi à décrocher le bronze.





Dernière représentante bleu-blanc-rouge en lice en ce 14e jour sur 18 de ces 23es JO d'hiver, Maé-Bérénice Méité sur le programme court dames en patinage artistique (2h heure française). Les médailles ne seront décernées que le lendemain à l'issue du programme libre.

JO 2018 : le programme de mercredi 21 février

En gras les épreuves attribuant des médailles.



01h05 - Curling : poule unique dames, Corée du Sud - Russie, Suède - Chine, Suisse - Danemark, Canada - Grande-Bretagne

01h30 - Snowboard : qualifications big air messieurs

02h00 - Patinage artistique : programme court dames

03h00 - Ski alpin : descente dames

03h30 - Ski acrobatique : qualifications ski-cross messieurs



04h10 - Hockey sur glace : quart de finale messieurs République tchèque - États-Unis

05h15 - Ski acrobatique : finale ski-cross messieurs



06h00 - Curling : poule unique messieurs, Danemark - Canada, Grande-Bretagne - États-Unis, Suède - Norvège, Corée du Sud - Japon,

08h40 - Hockey sur glace : quart de finale messieurs Athlètes olympiques de Russie - Norvège

08h40 - Hockey sur glace : match pour la médaille de bronze dames Finlande - Athlètes olympiques de Russie

09h00 - Ski de fond : qualifications sprint libre par équipes dames



09h50 - Ski de fond : qualifications sprint libre par équipes messieurs

11h00 - Ski de fond : finale sprint libre par équipes dames



11h30 - Ski de fond : finale sprint libre par équipes messieurs

12h00 - Patinage de vitesse : poursuite par équipes mixtes

12h05 - Curling : poule unique dames, Suède - États-Unis, Suisse - Japon, Athlètes olympiques de Russie - Canada, Corée du Sud - Danemark

12h40 - Bobsleigh à 2 : finale dames

13h10 - Hockey sur glace : quarts de finale messieurs Canada - Finlande et Suède - Allemagne