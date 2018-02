publié le 14/02/2018 à 16:24

27 médailles en jeu dans neuf épreuves dont sept concernent des Françaises et des Français : ce jeudi 15 février, sixième jour de compétition attribuant des récompenses à Pyeongchang, s'annonce palpitant. Dès 2 heures du matin en France, Tessa Worley est au départ de la première manche du slalom géant en ski alpin (avec également Taina Barioz et Adeline Baud-Mugnier). Rendez-vous à 5h45 pour la 2e manche, et peut-être une nouvelle médaille d'or.



À 2h30, direction la patinoire pour l'épilogue de l'épreuve par couples, avec le programme libre de Vanessa James et Morgan Ciprès. 6es à l'issue du libre, les Français sont au coude à coude avec les Chinois, les Allemands et les Canadiens pour une place sur le podium.



3h30 : retour au ski alpin pour la descente messieurs avec quatre représentants bleu-blanc-rouge au départ, Adrien Théaux, Yohan Clarey, Brice Roger et Maxence Muzaton. Pas favoris, ils peuvent néanmoins créer l'exploit, peut-être plus motivés que jamais par la disparition récente de leur copain David Poissson.

Martin Fourcade et Pierre Vaultier défendent leur titre

En ski de fond (10 km dames style libre, 07h30), il faudra aussi un exploit ou des circonstances particulièrement favorables pour Anouk Faivre-Picon, Aurore Jean, Coraline Thomas Hugues et Delphine Claudel. En revanche, avec Anaïs Bescond, Justine Braisaz, Anaïs Chevalier et Célia Aymonier, le biathlon (individuelle dames, 9h15) peut encore offrir aux Bleus de la joie.

Et puis à 12h, il y a le retour du "Martin Fourcade show". Libéré par sa démonstration sur la poursuite lundi 12 février, le désormais triple champion olympique vise un nouveau sacre, en individuelle, où il est tenant du titre. Un doublé ne relève pas de l'utopie avec Quentin Fillon-Maillet, Simon Desthieux et Antonin Guigonnat.



À ce moment de la journée, le compteur français aura peut-être sacrément évolué. Un autre tenant du titre revient en piste, en snowboard cross : Pierre Vaultier. Les qualifications sont programmées à 3h, avec aussi Ken Vuagnoux, Loan Bozzolo, Merlin Surget. La finale doit avoir lieu à 5h30. Nuit de folie en perspective.

JO 2018 : le programme de mardi 13 février

01h05 - Curling : poule unique Femmes, Canada - Corée du Sud, Danemark - Japon, Chine - Athlètes olympiques de Russie, Grande-Bretagne - États-Unis

02h00 - Ski alpin : slalom géant F, 1re manche

02h00 - Skeleton : 1re et 2e manches Hommes

02h30 - Patinage artistique : programme libre couple

03h00 - Ski alpin : descente hommes

03h00 - Snowboard : qualifications snowboard cross H

04h10 - Hockey sur glace : phase de groupes F, États-Unis - Canada

04h10 - Hockey sur glace : phase de groupes H, Finlande-Allemagne

5h30 - Snowboard : finale snowboard cross H

5h45 - Ski alpin : slalom géant femmes, 2e manche

06h05 - Curling : poule unique H, États-Unis - Italie, Norvège - Canada, Grande-Bretagne - Japon, Danemark - Suisse

7h30 - Ski de fond : 10 km libre F



08h40 - Hockey sur glace: phase de groupe F, Athlètes olympiques de Russie - Finlande

08h40 - Hockey sur glace : phase de groupes H, Norvège-Suède



09h15 - Biathlon : individuelle F

12h00 - Biathlon : individuelle H

12h00 - Patinage de vitesse : 10.000 m H

12h00 - Ski acrobatique : qualifications saut F



12h05 - Curling : poule unique F, Chine - Grande-Bretagne, Canada - Suède, États-Unis - Suisse, Corée du Sud - Japon

13h10 - Hockey sur glace : phase de groupes H, République tchèque - Corée du Sud, Suisse - Canada

13h30 - Luge : finale relais par équipes