Marie Bochet (ski alpin) et Benjamin Daviet (biathlon et ski de fond) : voici les deux locomotives de la France aux Jeux paralympiques d'hiver de Pyeongchang, les 12es de l'histoire depuis 1976. La première, qui présente un handicap à l'avant-bras gauche en raison d'une malformation, a remporté l'or en descente et en Super-G. À 24 ans, la porte-drapeau bleu-blanc-rouge en Corée du Sud totalise déjà six titres suprêmes.



Le second a fait encore mieux, avec deux titres en biathlon (sur 7,5 et 12,5 km) mais aussi une médaille d'argent en ski de fond (20 km). L'athlète de 28 ans, privé d'un genou après un accident de mobylette à 17 ans, avait déjà décroché du bronze à Sotchi il y a quatre ans. Lors de cette édition, la France avait terminé à la 5e place au classement des médailles avec 12 récompenses (cinq en or, trois en argent, quatre en bronze).

31 médailles en 1994

Alors qu'il reste encore cinq jours d'épreuves à Pyeongchang, ce total est déjà atteint (cinq en or, quatre en argent, six en bronze). Arthur Bauchet (ski alpin) a pris de l'argent en descente et en super combiné, Frédéric François (ski alpin également) de l'argent en super combiné et du bronze en Super-G, Thomas Clarion (ski de fond) du bronze sur 20 km et Cécile Hernandez (snowboard) du bronze en cross.

Après quatre jours de compétition, la délégation française pointe à la 5e place, derrière les États-Unis, les athlètes paralympiques neutres, l'Ukraine et la Slovaquie. Le meilleur total des Bleus dans l'histoire remonte à 1994 avec 31 breloques décrochées, dont 14 en or. Aux derniers JO d'hiver, la France s'était classée 9e avec 15 récompenses dont 5 en or.

Le classement des médailles :

Pays Or Argent Bronze Total

1. États-Unis 6 6 5 17

2. Athlètes paralympiques neutres 5 5 3 13

3. Ukraine 5 4 6 15

4. Slovaquie 5 1 1 7

5. France 4 5 3 12

6. Allemagne 4 5 1 10

7. Canada 4 1 5 10

8. Biélorussie 2 3 2 7

9. Pays-Bas 2 2 0 4

10. Suisse 2 0 0 2

11. Australie 1 0 1 2

12. Finlande 1 0 0 1

13. Grande-Bretagne 0 3 1 4

14. Japon 0 2 3 5

15. Italie 0 2 1 3

16. Autriche 0 1 2 3

17. Espagne 0 1 1 2

18. Norvège 0 0 2 2

19 Nouvelle-Zélande 0 0 2 2

20. Belgique 0 0 1 1

21 Corée du Sud 0 0 1 1

